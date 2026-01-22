PESP asegura vehículos robados, arma y narcóticos en operativos recientes en Nogales

La División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública reportó el aseguramiento de dos vehículos, uno con reporte de robo, un arma de fuego y más de 250 envoltorios con narcótico, como resultado de acciones coordinadas con autoridades federales

