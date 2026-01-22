PESP asegura vehículos robados, arma y narcóticos en operativos recientes en Nogales

La División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública PESP, dieron a conocer resultados de los últimos días en acciones contra el delito en la ciudad de Nogales, Sonora.
El reporte oficial detalla que como parte de las operatividades realizaron aseguramientos varios y brindaran apoyo a decenas ciudadanos.
Se detalla que en uno de los casos en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en el fraccionamiento Las Haciendas se logró el aseguramiento de dos vehículos: un Toyota 4Runner y un Chevrolet Silverado, este último con reporte de robo desde el 18 de enero del presente año.
Asimismo, los elementos de la PESP aseguraron un arma de fuego con su respectivo cartucho y alrededor de 258 envoltorios con narcótico, quedando todo lo asegurado a disposición del Ministerio Público correspondiente.
También se informó que en una brecha cercana a la carretera México 15, Nogales kilómetro 250+150, localizaron un vehículo Chevrolet Silverado con reporte de robo desde el 8 de enero de 2026 en el estado de Arizona.
Durante patrullajes de vigilancia en la colonia Benito Juárez, elementos de la PESP auxiliaron a un hombre que presentaba lesiones derivadas de la caída de una motocicleta; en el lugar se le brindó atención de primera instancia y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica, acompañado por sus familiares.
Por otra parte, realizaron el aseguramiento de cartuchos y cargadores para arma de fuego en Nogales, donde se logró la detención de Sergio “N”, a quien se le informaron sus derechos para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.
Aseguraron que en este municipio continúa el trabajo operativo de la Policía Estatal, en coordinación con los tres niveles de gobierno, para proteger y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
Nota: Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.