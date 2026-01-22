Refuerza INM campañas de prevención del cáncer y servicios integrales para mujeres

Con el inicio de nuevas campañas de prevención del cáncer cervicouterino y de mama, así como la continuidad de sus servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría legal y trabajo social, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) refuerza este 2026 sus acciones de atención integral y acompañamiento para las mujeres de Nogales, Sonora.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez, informó que el organismo mantiene disponibles diversos servicios enfocados en atender de manera oportuna las necesidades de las mujeres nogalenses, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de violencia o que requieren acompañamiento profesional.
Arrancamos el año recordándole a las mujeres nogalenses que el Instituto tiene para todas ustedes atención psicológica, asesorías legales y, para quien tenga alguna necesidad en específico, el área de trabajo social, salud, género y desarrollo, para que inicien este año atendiéndose con nosotras. Si viven alguna situación de violencia, sepan que pueden acercarse con toda confianza al Instituto Nogalense de las Mujeres, expresó.
Esta campaña busca realizar revisiones periódicas sobre el cáncer cervicouterino, un tipo de cáncer que afecta de manera importante a las mujeres. Una detección oportuna permite recibir un tratamiento adecuado y evitar que la enfermedad avance. Próximamente se estará lanzando la convocatoria para mujeres que, por razones económicas, no cuenten con seguridad social o se encuentren en situación de vulnerabilidad, detalló.
Finalmente, la titular del INM invitó a las mujeres a acercarse al Instituto y aprovechar los servicios gratuitos, reiterando que el cuidado de la salud es una acción preventiva que impacta directamente en el bienestar familiar.
Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Nogalense de las Mujeres, pueden agendar citas vía Messenger o acudir directamente al Instituto. Atendemos de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y estamos ubicados en la avenida De los Niños. Iniciar el año cuidando nuestra salud es también cuidar a nuestras familias, concluyó.