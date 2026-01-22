Refuerza INM campañas de prevención del cáncer y servicios integrales para mujeres

El Instituto Nogalense de las Mujeres inició nuevas acciones de detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama, además de mantener servicios gratuitos de atención psicológica, legal y trabajo social para mujeres del municipio

