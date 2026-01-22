Tribu Lipan Apache se prepara para 2026 con actualización de su padrón y proyectos binacionales

Proyectos binacionales para el desarrollo de la tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, de la frontera de Nogales, traen mucha fuerza para este 2026 de acuerdo con el jefe y gobernador de esta etnia local, Joel Cabral Cruz, por lo que es necesario manifestó actualizar la documentación de sus miembros, quienes formarán parte integral de estas acciones tanto en Sonora, como en el estado de Arizona.
Comentó una de las principales intenciones detrás de este esfuerzo por la unión y el reconocimiento, es que aquellos que forman parte de los Lipanes desde hace más de 10 años, puedan agregar, a sus hijos, nietos y bisnietos a este movimiento tribal, ya que, de acuerdo con su líder, será uno de los caminos hacia el progreso y la identificación de etnia ante las autoridades de ambos países.
Es el censo por cuestiones de linaje, por cuestiones familiar. Estas son las personas que estamos convocándolas para que se acerquen otra vez de nuevo con nosotros, debido a que ya los que eran papás ahora son abuelos y los que son abuelos son tatarabuelos. Entonces, nuestra gente en cuestiones de números ha crecido. Ahorita nosotros necesitamos actualizar todo esto porque estamos en tratos y estamos en trabajos con las tribus hermanas de acá de Estados Unidos, los apaches de las Montañas Blancas, los apaches de San Carlos y otras tribus más que están ahí con ellos. Estamos impulsando lo que es el plan de desarrollo económico con ellos. Entonces, vienen muchas cosas buenas, mencionó Cabral.
Comentó principalmente los apellidos que se sabe tienen una conexión directa con ancestros dentro de la Apachería son Cabral Cruz, Cabral Padilla, Cabral Benítez, Castro, Castro Guerrero, Castro Ramírez y Alcaraz, los cuales son identificables como familiares, primos, hermanos, tíos y así sucesivamente, sin embargo, manifestó, a aquellos que saben tienen algún ancestro de Lipanes, Chiricahua o Coyoteros, puede presentarse a recibir ayuda y establecer su genealogía.
Son muchos apellidos los que hay. Ahorita los que tenemos reconocidos son los que le acabo de mencionar, pero tenemos la forma, tenemos Martínez también, perdón, me estoy acordando. Tenemos la forma de cómo investigar y cómo indagar y cómo sacar el linaje que conecte con esas familias. Entonces, si ustedes tienen de conocimiento que sus abuelos, sus padres les platicaban que oye, espérate, es que mi mamá, mi abuelo eran apaches y pasaban y eso, acérquense, con mucho gusto, con mucho gusto los ayudamos, indicó.