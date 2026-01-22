Tribu Lipan Apache se prepara para 2026 con actualización de su padrón y proyectos binacionales

...

Ante el impulso de iniciativas de desarrollo económico y reconocimiento étnico con tribus de Estados Unidos, la tribu Lipan Apache de Nogales inició un llamado para actualizar el censo y la documentación de sus integrantes en Sonora y Arizona

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/01/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 22/01/2026 04:56 PM.