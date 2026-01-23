Adolescente es hospitalizado tras ingerir medicamento de forma intencional en Nogales

Un adolescente de 14 años fue internado de emergencia en el Hospital del Seguro Social de Nogales, Sonora, tras provocarse una intoxicación medicamentosa.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 12:34 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a dicho hospital ubicado en la colonia Siglo XXI, donde reportaban a un menor intoxicado.
En el lugar los agentes se entrevistaron con quien dijo ser la madre del adolescente de quienes se omiten sus generales, la cual les manifestó que al encontrarse en su casa en la colonia Luis Donaldo Colosio, su hijo le pidió disculpas ya que se había tomado 10 pastillas.
La mujer dijo que, el menor le explicó que se trató de medicamento para el control de la presión, porque era su deseo saber que se sentía estar drogado, por lo que de inmediato decidió trasladarlo por sus propios medios a recibir atención médica, donde fue declarado estable, quedando bajo observación médica.