Adolescente es hospitalizado tras ingerir medicamento de forma intencional en Nogales

Un menor de 14 años fue ingresado de emergencia al Hospital del Seguro Social luego de consumir varias pastillas para el control de la presión; fue reportado estable y permanece bajo observación médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 04:03 PM.