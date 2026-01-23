Alertan sobre consumo de drogas en “vapes” en secundarias y preparatorias de Nogales

Autoridades municipales advierten sobre el consumo de drogas a través de cigarros electrónicos en escuelas secundarias y preparatorias de la frontera. La Subdirección de Prevención del Delito en Seguridad Pública hace un llamado urgente a padres de familia, docentes y comunidad en general para sumar esfuerzos y garantizar una vida libre de adicciones para nuestros jóvenes estudiantes en Nogales, Sonora.
Melisa Encinas, Subdirectora de Prevención del Delito, informó que todas las dependencias preventivas del gobierno municipal mantienen acciones constantes para frenar el uso de estos dispositivos.
Lamentablemente es una problemática que se presenta en nuestra sociedad. Desde hace meses se han implementado acciones de prevención del delito a través de cinco departamentos: Unavim, Proximidad Social, Educación Vial y DARE, siendo este último el área principal encargada de atender el consumo de drogas, explicó Encinas.
En prevención del delito estamos trabajando con el entorno educativo por medio de las jornadas de prevención escolar donde nos acercamos con los directivos de las instituciones educativas en coordinación con Educación Municipal, delegado de la SEP, con el Consejo de educación media superior y superior para abarcar todos los niveles educativos y trabajar con las problemáticas en cada área, detectado en secundarias y preparatorias, detalló.
Encinas subrayó la importancia de que las autoridades educativas abran las puertas a estos programas:
A las autoridades educativas los invitamos a que nos abran las puertas para para que como Prevención del Delito podamos entrar a trabajar con los jóvenes y prevenir que se sigan presentado este tipo de problemáticas, señaló.
Nosotros nos esforzamos en la prevención, pero el núcleo familiar es el pilar más fuerte. Los padres deben estar atentos a sus hijos, revisar sus mochilas, amistades y lo que consumen en sus teléfonos, para convertirse en el primer filtro de protección, comentó.