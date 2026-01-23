Alertan sobre consumo de drogas en “vapes” en secundarias y preparatorias de Nogales

...

Autoridades municipales refuerzan acciones de prevención del delito y hacen un llamado urgente a padres, docentes y comunidad educativa para frenar el uso de cigarros electrónicos con sustancias ilícitas entre adolescentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 23/01/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 03:41 PM.