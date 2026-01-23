Aprueban aumento salarial histórico para policías de Nogales

...

Elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal recibirán un incremento salarial de entre el 7 y 8 por ciento, el primero en más de 17 años, el cual será aplicado con retroactivo al 1 de enero

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 11:09 AM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 11:17 AM.