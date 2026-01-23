Aprueban aumento salarial histórico para policías de Nogales

Tal como lo anunció el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, las y los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal recibirán un incremento salarial de entre el 7 y 8 por ciento, el cual se verá reflejado en próximas fechas, informó el regidor Martín Ortega López.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito en el Cabildo de Nogales, Sonora, explicó que este aumento, que no se otorgaba desde hace más de 17 años, fue proyectado y aprobado durante la presente administración municipal, como parte del compromiso con el fortalecimiento de las condiciones laborales del personal policial.
Meses atrás presentamos el proyecto para el incremento salarial, el cual fue aprobado por el Cabildo y autorizado por el alcalde, así como por la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera y el comisario de Seguridad Pública, Arturo Corrales Ley, a quienes agradezco por cumplir este compromiso, expresó.
Precisó que el aumento será aplicado con retroactivo al 1 de enero, conforme a lo aprobado por el Cabildo, una vez que se formalice la publicación oficial.
Estimamos que en la última semana de enero o la primera de febrero ya pueda verse reflejado el incremento en las percepciones salariales, ya que no es posible ejercer el presupuesto 2026 hasta que esté publicado oficialmente, explicó.