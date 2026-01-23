Aseguran 14 mil litros de hidrocarburo en cateo federal en Nogales

Autoridades federales confirmaron el aseguramiento de 14 mil litros de hidrocarburos, un vehículo cisterna para su traslado y decenas de contenedores y aditamentos para el manejo del solvente durante una diligencia de cateo en predio de esta frontera de Nogales, Sonora.
Se informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) quienes cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en avenida del Transportista, en la colonia Recinto Fiscal.
Lo anterior tras investigaciones de “guachicoleo” local y denuncias anónimas, en el lugar fueron asegurados varios contenedores de plástico con capacidad de mil litros, que contenía diversas cantidades de diésel o gasolina, arrojando un total de 14 mil litros de hidrocarburos.
Además de cuatro motobombas, una cisterna y seis tracto-camiones. Esta acción forma parte de los operativos para atender delitos relacionados con el almacenamiento ilegal de combustible en el estado de Sonora.
El material y las unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones conducentes.
Cabe mencionar que según los datos oficiales durante dicho aseguramiento fue no detenida ninguna persona.