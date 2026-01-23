Aseguran 14 mil litros de hidrocarburo en cateo federal en Nogales

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisaron combustible, una cisterna, motobombas y varios tractocamiones durante un operativo en un inmueble de la colonia Recinto Fiscal; no hubo personas detenidas

Cesar Barragán el 23/01/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 04:28 PM.