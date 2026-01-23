Aseguran 16 mil cartuchos de uso exclusivo del Ejército en Nogales

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Aduanas localizaron un vehículo abandonado en el corredor fiscal que transportaba miles de municiones calibre 7.62x39; no hubo personas detenidas

