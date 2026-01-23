Aseguran 16 mil cartuchos de uso exclusivo del Ejército en Nogales

Efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de Aduanas de Nogales, aseguraron un vehículo que transportaba miles de cartuchos útiles para diferentes armas de fuego, en esta frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con información oficial se trató de 16 cajas de cartón que cada una contenía mil cartuchos útiles (nuevos), calibre 7.62x39, sumando un total de 16 mil balas, para armas de asalto de uso exclusivo del ejército, armada y fuerzas aérea.
Se informó que el pasado 21 de enero elementos de la Guardia Nacional, tras una persecución localizaron en las inmediaciones del corredor fiscal de Nogales un vehículo tipo sedán de la marca Volkswagen, línea Jetta, modelo 2015, color arena, en aparente estado de abandono.
Al interior del auto localizaron la cantidad de dieciséis cajas de cartón conteniendo todas y cada una de ellas decenas de cajas de color verde con cartuchos útiles. De acuerdo con el reporte en este caso no hubo personas detenidas.
La materia fue puesta a disposición de un Ministerio Público Federal, para el deslinde de responsabilidades.