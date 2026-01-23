Bienestar Social abre convocatorias 2026 de “Mujeres por Nogales” y “Nogales piensa en ti”

Con programas orientados a complementar la estabilidad económica de los nogalenses, la dirección de Bienestar Social de Nogales, Sonora, encabezada por Araceli García, ha iniciado el 2026 de manera intensa con el llamado a los ciudadanos para integrarse a la convocatoria del programa “Mujeres por Nogales” que inicio este mes y “Nogales piensa en ti” que se tramita en febrero.
Debido a la alta respuesta, el proceso de selección se ha vuelto riguroso para garantizar que el recurso llegue a quienes realmente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad, por lo que la funcionaria explico que, aunque el número de solicitudes sea elevado el programa cuenta con un límite para las beneficiarias, lo que tendrá que ser revisado a criterio del personal de la dependencia.
Ahorita ya tenemos alrededor casi de 800, antes teníamos 600, ya van entre 800 más o menos, pero a cuál de ellas a veces se depura demasiado, debido a que muchas salen personas casadas, otras circunstancias, por lo cual no son factibles para el programa, cuando el número tenemos tope, que es 320 en esta ocasión. Hemos incrementado año con año, para favorecer un poco más a este programa, comentó.
Agregó a todos aquellos que quieran formar parte de los beneficiados existen una serie de apoyos, que no requieren estudios socioeconómicos y pueden ayudar a los ciudadanos a construirse un mejor hogar, además de contar con recipientes de agua, para enfrentar necesidades prioritarias para los domicilios.
Así es, también tenemos el apoyo, lo que es mejoramiento de vivienda, que es el apoyo de materiales, eso está activo todo el año. El concepto de este es llegar a atender a esa comunidad o a esa familia que está padeciendo, digamos, sus láminas no son funcionales, le apoyamos con lámina. Es un apoyo, no se da para un cuarto completo ni para una ampliación, es para la vulnerabilidad que esté presentando el ciudadano, declaró.