Clausuran asfaltadora en Nogales tras denuncias por posible contaminación

Tras una serie de denuncias ciudadanas del sector sur de la frontera de esta ciudad, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Secretaría de la Comuna y Protección Civil Municipal, clausuraron las operaciones de una de dos asfaltadoras, que se encuentran en las inmediaciones de la carretera México 15, en el camino conocido como hacia El Saric.
Sobre esto el secretario de Nogales, Sonora, Hipólito Sedano Ruiz, mencionó desde el primero de los reportes, se giraron instrucciones a la oficina de Protección Civil, para que realizará lo conducente en estas zonas de procesamiento, lo que dio resultado la clausura de una de dos y la invitación a la segunda de adoptar una nueva dinámica de la elaboración de asfalto, el cual se utiliza en obras del Gobierno del Estado y de la Federación.
Escuchamos el sentir de los residentes de la colonia La Mesa y, en consecuencia, la responsable de protección civil, la señora Julia Ochoa, acudió ayer a primera hora a dos establecimientos que se encuentran ubicados muy cerca de las vías del ferrocarril, ahí en la entrada del Saric. Una de las empresas no estaba cumpliendo cabalmente con los documentos y con las disposiciones que, desde el punto de vista de protección civil, deban de cubrirse y fue suspendida de manera inmediata. Se colocaron los sellos y se encuentra en calidad de suspendida, comentó Sedano.