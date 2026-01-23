Fiscalía investiga crisis de intoxicación en menores por uso de “vapes”

Una creciente preocupación se ha instalado en la comunidad escolar y en las fuerzas de seguridad de Nogales, Sonora ante el aumento reiterado de casos de menores de edad intoxicados por el consumo de sustancias no identificadas, facilitadas a través de la proliferación descontrolada de cigarrillos electrónicos o “vapes”.
En los últimos días, autoridades escolares y elementos de Seguridad Pública han emitido múltiples reportes tras atender situaciones de emergencia en planteles educativos y zonas recreativas. Los incidentes involucran a adolescentes que, tras utilizar estos dispositivos, presentan cuadros de intoxicación aguda, lo que ha encendido las alarmas sobre el contenido real de los líquidos que se distribuyen en el mercado informal al alcance de jóvenes.
Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) en Nogales ha tomado cartas en el asunto, con seguimiento a través de diversas carpetas de investigación alusivas que permitan obtener más información sobre la situación de riesgo.
Fuentes oficiales confirman que las acciones de la Fiscalía se centran en dos vertientes clave de declaración de las víctimas y el análisis científico a través de exámenes toxicológicos exhaustivos a las y los menores afectados.
Como parte de las declaraciones de las víctimas, se han recabado testimonios de menores afectados para rastrear la cadena de suministro y distribución de estos dispositivos.
En el tema de exámenes toxicológicos exhaustivos a los afectados, se dio a conocer a las familias afectadas, son para determinar con precisión qué tipo de narcóticos o químicos originan esta crisis de salud, dado que se sospecha la mezcla de sustancias ilícitas en los dispositivos.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que, la proliferación sin control de estos dispositivos pone en una condición de riesgo inminente a jóvenes, quienes muchas veces desconocen qué es lo que realmente introducen a sus cuerpos.
La instancia es a supervisar las pertenencias y hábitos de sus hijos, dialogar sobre los riesgos de consumir productos de origen desconocido, así como estar atentos a cambios de conducta o síntomas físicos inusuales.
El objetivo es mantener el tema en el foco público para detonar acciones de intervención preventiva inmediatas, y evitar que esta problemática de salud pública y seguridad escale a niveles irreversibles.