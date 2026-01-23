Fiscalía investiga crisis de intoxicación en menores por uso de “vapes”

Autoridades escolares y de seguridad reportan múltiples casos de adolescentes con cuadros de intoxicación aguda

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 23/01/2026 02:09 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 02:13 PM.