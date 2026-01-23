IMMEX entra en su etapa más estricta: 670 empresas suspendidas y nuevas reglas para 2026

El programa IMMEX, histórico motor de las exportaciones mexicanas, enfrenta en este 2026 uno de los momentos más críticos y determinantes de su historia. Lo que durante años fue un esquema estable y predecible para la atracción de inversión, hoy se encuentra inmerso en una profunda transformación marcada por una estricta disciplina fiscal y una “operación limpieza” que ya ha dejado a 670 empresas suspendidas a nivel nacional.
Así lo informó Genaro Vecerra Alvarez, Director Ejecutivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Index Nogales, quien advirtió que la época de la permisividad ha terminado y da pie a nuevas reglas del juego. Destacó que, si bien el programa sigue siendo una gran herramienta, ahora exige un nivel de disciplina documental, tecnológica y operativa.
Entre los requisitos obligatorios para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación para este 2026 destacan: presentación puntual del reporte anual de operaciones, mantenimiento de niveles mínimos de exportación, implementación de sistemas de control de inventarios automatizados, demostración de una rotación de inventarios superior a dos veces por año y calidad impecable en la información de pedimentos.
Expuso que un criterio que valide el cobro del IVA en exportaciones virtuales podría sentar un precedente costoso para miles de empresas que operan legítimamente y el sector enfrenta amenazas de multas de hasta el 300% sobre el valor de las mercancías y la posible pérdida de certificaciones clave, en un entorno donde convergen cambios en decretos, avisos automáticos y el fenómeno del Nearshoring.
Vecerra Alvarez reveló cifras específicas sobre el cierre de 2025 y el inicio de año, al citar que en Sonora se perdieron 14,000 empleos formales en diciembre y Nogales registró una pérdida de 1,800 puestos de trabajo en el mismo mes.
Aunque describió estos movimientos como parte de un “comportamiento cíclico”, el líder industrial enfatizó la necesidad de blindar las fuentes de trabajo en una ciudad donde la industria maquiladora representa el 70% del empleo formal.
Ratificó que, Nogales es una ciudad industrial y estable, pero ante el panorama global y la renegociación de procesos, la recomendación sigue siendo la misma que a finales de 2025: tenemos que cuidar el empleo.