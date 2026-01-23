Inicia pavimentación para mejorar movilidad en Privada Tecnológico

La nueva obra de concreto hidráulico, que incluye banquetas y guarniciones, unirá la calle Tecnológico con el bulevar El Greco. Este proyecto permitirá que la zona sea transitable durante las lluvias, beneficiando a miles de personas, incluyendo usuarios y personal de instituciones cercanas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 11:09 AM.