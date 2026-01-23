Inicia pavimentación para mejorar movilidad en Privada Tecnológico

Con recursos del presupuesto municipal, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales realiza los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la Privada Tecnológico, vialidad que brinda servicio a miles de personas que acuden diariamente al complejo de juzgados ubicado en esa zona de Nogales, Sonora.
Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, informaron que en esta vialidad también se construyen banquetas y guarniciones, lo que permitirá un flujo vehicular más seguro y cómodo.
Asimismo, detallaron que se edificó un muro de contención para proteger la obra y a las viviendas cercanas, lo que representa un beneficio indirecto tanto para la población en general como para el personal y usuarios de las distintas instituciones establecidas en el área.
Estamos trabajando para conectar la calle Tecnológico con el bulevar El Greco, que son vialidades con una alta carga vehicular, y además mejoraremos las condiciones para el tránsito de automóviles y peatones, ya que cuando este camino era de terracería se volvía intransitable durante la temporada de lluvias, explicó Medina Esqueda.
Indicó que, si las condiciones climatológicas lo permiten, los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas, por lo que exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los señalamientos viales para prevenir accidentes.