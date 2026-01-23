Inician en Nogales eventos deportivos de nivel primaria de los sectores 05 y 09

Con la participación de escuelas primarias federales y estatales de los sectores 05 y 09, el día de ayer iniciaron en Nogales, Sonora, los eventos deportivos de nivel primaria, los cuales forman parte del proceso selectivo rumbo a las etapas regional, preestatal y estatal.
La inauguración oficial se llevó a cabo en la Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi, con la presencia de autoridades educativas, marcando el arranque de esta etapa en la que alumnas y alumnos compiten en diversas disciplinas, luego de haber superado eliminatorias a nivel escolar.
El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, informó que en estas competencias se desarrollan pruebas de atletismo, handball, futbol, basquetbol 3x3, basquetbol 5x5 y voleibol, entre otras disciplinas.
Estamos muy contentos de inaugurar los eventos deportivos de los sectores 05 y 09, donde participan escuelas federales y estatales del nivel primaria en diferentes disciplinas deportivas, expresó.
Son alumnos que se han preparado durante meses, con el apoyo de los padres de familia y, sobre todo, de los maestros de educación física, que son quienes trabajan directamente con ellos, añadió.