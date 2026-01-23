Inician en Nogales eventos deportivos de nivel primaria de los sectores 05 y 09

...

Con la participación de escuelas primarias federales y estatales, dieron inicio en Nogales las competencias deportivas correspondientes a los sectores 05 y 09, como parte del proceso selectivo rumbo a las etapas regional, preestatal y estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 10:46 AM.