Investigan presunto envenenamiento de mascotas en la colonia El Rastro

Residentes de la colonia El Rastro reportaron a las autoridades el envenenamiento y muerte de dos mascotas que fueron localizadas sin vida en sus domicilios en Nogales, Sonora.
El reporte se registró a las 15:45 horas cuando se informó a elementos de la policía municipal comisionados al departamento de Protección y Bienestar Animal para que se trasladaran a la calle Tulipanes de la colonia el Rastro, donde reportaban a dos canes envenenados.
En el lugar se entrevistaron con Jessica M. de 39 años quien les manifestó que su vecino le aviso que dos de sus perros aparentemente habían sido envenenados ya que tenía espuma en la boca, por lo que rápidamente se dirigió al patio de su casa.
Dijo que encontró a ambos perros sin vida con espuma en el hocico, haciendo falta un tercero el cual logró ubicar en el interior de su casita también con espuma en el hocico, por lo que marcó al número de emergencias.
Ante lo sucedido procedieron a dar aviso al Centro de Atención Temprana, arribando al lugar personal de servicios periciales de la fiscalía del estado quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.
En otro caso a las 10:59 horas dicha autoridad se trasladaron a la calle Sonora de la colonia Chula Vista donde reportaban a una persona adulta mayor lesionada por mordedura de can.
En el sitio la de nombre Socorro de 88 años de edad, les dijo que al caminar por la calle le salió al paso un perro de color café de talla mediana el cual la atacó mordiendo su pierna derecha, siendo auxiliada por el propietario del animal, el cual la trasladó por sus propios medios al Hospital IMSS Bienestar donde fue atendida de su lesión.
Dando aviso de lo anterior al Centro de Control y Bienestar Animal para su captura y traslado para su monitoreo de su salud.