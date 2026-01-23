Investigan presunto envenenamiento de mascotas en la colonia El Rastro

Autoridades municipales y personal pericial de la Fiscalía del Estado atendieron el reporte por la muerte de dos perros que presentaban signos de envenenamiento; el caso fue canalizado al Centro de Atención Temprana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 03:57 PM.