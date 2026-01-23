Invitan a participar en la carrera con causa “Sin Frío 2026” en Nogales

El Club Rotario Nogales A.C., en coordinación con el Gobierno Municipal, realizará este 25 de enero la carrera “Sin Frío 2026”, cuyo objetivo es recolectar cobijas y artículos abrigadores para personas en situación vulnerable, mediante una convivencia deportiva abierta a toda la ciudadanía

23/01/2026
En Nogales y editada el 23/01/2026 10:40 AM.