Invitan a participar en la carrera con causa “Sin Frío 2026” en Nogales

Con el objetivo de recolectar cobijas y artículos abrigadores para personas en situación vulnerable, este 25 de enero a las 8:00 de la mañana se realizará la carrera con causa “Sin Frío 2026”, organizada por el Club Rotario Nogales A.C., con el respaldo del Ayuntamiento de Nogales a través del Instituto Municipal del Deporte.
La actividad se desarrollará en un recorrido de 2 kilómetros sobre la avenida Tecnológico, con salida a las 8:00 horas y meta dentro del Club Rotario. La invitación está abierta a toda la ciudadanía, ya sea para participar corriendo o caminando, y la inscripción consiste en la donación de una cobija, frazada, chamarra o sudadera.
El director del Instituto Municipal del Deporte, Marco Alonso Martínez, destacó la importancia de impulsar eventos deportivos con causa social y reconoció el trabajo que realiza el Club Rotario en beneficio de la comunidad.
Hemos estado colaborando con el Club Rotario Nogales A.C., una agrupación que trabaja de manera constante por la comunidad y por el apoyo a los deportistas. En esta ocasión se trata de una carrera con causa, donde la inscripción es una donación para ayudar a quien más lo necesita. Lo importante es participar y apoyar, señaló.
Asimismo, Blanca Luz Armenta, también organizadora, informó que además de la carrera se contará con bazar de ropa y venta de antojitos mexicanos, con el fin de fortalecer la convivencia y seguir recaudando apoyos para la comunidad.
Además de la carrera vamos a tener un bazar de ropa y antojitos; todo es para apoyar a la comunidad. Los invitamos a participar y acompañarnos este domingo a las 8 de la mañana, expresó.