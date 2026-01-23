ITN de Nogales exige cumplimiento puntual de salarios y beneficios

A manera de una exigencia preventiva, este viernes, trabajadores del Instituto Tecnológico Nacional de México en Nogales, Sonora, realizaron una manifestación pacífica, con la intención de alzar la voz en contra de una serie de inconsistencias que se han presentado con sus pagos, los cuales mencionaron se han realizado, pero fuera de tiempo.
Noé Ramírez Salinas, Secretario General de la Delegación Sindical 599 del SNTE 61, explicó en los más de 50 años de operaciones de este instituto educativo en la frontera, es la primera ocasión dentro de la memoria colectiva, que se presenta este tipo de atropellos a los derechos de los trabajadores, ya que sus sueldos, salarios y beneficios, se encuentran estipulados por medio de contratos, sobre los cuales conocen las autoridades escolares, además de los sindicatos.
En julio pasado se presentó el primer problema en donde la prestación de la prima vacacional no se nos pagó en tiempo. Sí está pagada, pero no se pagó en tiempo y eso es una violación a los derechos de los trabajadores. En diciembre se volvió a presentar una situación, una de las prestaciones de tantos conceptos, en alguna de las prestaciones, que se llama despensa para los trabajadores que no son docentes, que le llamamos nosotros trabajadores no docentes, se le entregaron sus vales, pero no los pudieron cobrar. Los pudieron cobrar hasta después y otra vez a destiempo las cosas, violentando así los derechos de los trabajadores, mencionó.
Sería muy aventurado de mi parte decirte, pero sin embargo te lo puedo comentar. No lo puedo probar porque no tengo los elementos. Nosotros somos una institución de 50 años de existir aquí, hay otros tecnológicos más viejos que nosotros. Y según comentan y comentamos entre nosotros, nunca se había presentado esta situación, nunca se había presentado. Hoy que se presenta, vemos que el escenario nacional pues habla en otras dependencias también en falta de pago de manera oportuna. Entonces las especulaciones surgen ahí de que no hay presupuesto, de que el recurso no se llega a tiempo, esa es una posibilidad, agregó.