ITN de Nogales exige cumplimiento puntual de salarios y beneficios

Personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Nacional de México en Nogales realizó una manifestación pacífica para denunciar retrasos recurrentes en salarios y prestaciones, una situación inédita en más de 50 años de la institución

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/01/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 05:12 PM.