Promueven Mercados Regionales para fortalecer economía de familias ejidales

Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias de las zonas ejidales, las y los regidores de la Comisión de Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales del Cabildo continúan con el trabajo de promoción de los Mercados Regionales en los poblados de El Cíbuta, Mascareñas y La Arizona.
La regidora presidenta de dicha comisión, Olga Lydia Cabrera Altamirano, informó que, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico del municipio, se realiza una intensa campaña de información en comunidades rurales y rancherías para despertar el interés de productores del campo y ganaderos, a fin de que participen en los Mercados Regionales en Nogales, Sonora.
Estamos sosteniendo pláticas con los ejidatarios para que se integren a este proceso de comercialización de sus hortalizas y productos derivados de la leche y de la carne de res, entre otros, en la zona urbana de Nogales, señaló la edil.
Precisó que, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, se les proporcionan estantes y mesas, para que el productor solo llegue con su mercancía y pueda comercializarla sin contratiempos; además, en caso de que algunos no cuenten con medio de transporte, se les facilitará el traslado.
Finalmente, invitó a habitantes de rancherías y ejidos a sumarse a este programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad, el cual representa una oportunidad directa de beneficio económico para las familias del área rural.