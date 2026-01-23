Promueven Mercados Regionales para fortalecer economía de familias ejidales

...

Regidores de la Comisión de Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales intensifican la promoción de los Mercados Regionales en comunidades como El Cíbuta, Mascareñas y La Arizona, para apoyar a productores del campo y ganaderos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 10:54 AM.