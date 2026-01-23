Proponen nuevo carril rápido en Mariposa y rehabilitación del SENTRI en Nogales

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y agilizar la movilidad en los principales accesos a la ciudad, la regidora Ana Laura Pompa Corella gestiona un proyecto integral que contempla el mejoramiento del carril SENTRI en la garita principal, la apertura de un nuevo carril de cruce rápido en la garita Mariposa y el embellecimiento de la entrada sur de Nogales, Sonora.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Cabildo informó que ha sostenido reuniones con el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, así como con el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, para dar seguimiento a estas propuestas que, señaló, son altamente demandadas por la comunidad.
Estamos trabajando en coordinación con el alcalde y con Infraestructura Urbana para impulsar estas obras que son necesarias, sobre todo porque este carril SENTRI es una de las principales salidas hacia Estados Unidos para vacacionistas y turistas, y actualmente se encuentra en malas condiciones, expresó.
Asimismo, señaló que en la garita Mariposa existe un espacio ya preparado del lado estadounidense para habilitar otro cruce rápido, por lo que solo resta la autorización correspondiente para retirar una estructura que actualmente impide la conexión con el lado mexicano.
Indicó que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el titular de Infraestructura Urbana realizan las gestiones necesarias para concretar la apertura de este nuevo carril, lo que representaría un alivio importante para la movilidad en esa zona, principalmente durante los periodos de mayor afluencia.
Pompa Corella agregó que el proyecto integral también incluye la modernización de la fuente de piedra ubicada en la entrada y salida sur de la ciudad, la cual actualmente se encuentra en condiciones de abandono.
Finalmente, destacó que el plan contempla la instalación de señalización vial para orientar a los visitantes que ingresan desde el sur hacia la zona urbana, además de otras acciones de embellecimiento que contribuirán a mejorar la imagen de la ciudad.