Proponen nuevo carril rápido en Mariposa y rehabilitación del SENTRI en Nogales

...

Autoridades municipales analizan un proyecto que busca agilizar el cruce fronterizo, reducir congestionamientos y mejorar la imagen urbana en los principales accesos a la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 11:22 AM.
En Nogales y editada el 23/01/2026 11:38 AM.