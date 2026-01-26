Adulto mayor resulta gravemente lesionado tras atropellamiento en la colonia Álamos

Un adulto mayor fue internado de emergencia en un hospital de la ciudad con lesiones de gravedad tras ser atropellado por un vehículo que salía de la cochera de un negocio en la colonia Álamos en Nogales, Sonora.
Siendo las 17:45 horas elementos municipales fueron alertados para que se trasladaran al Hospital General Zona 5 de la colonia Siglo XXI, donde reportaban a una persona lesionada por atropellamiento.
En el lugar se entrevistaron con Valentín de 89 años el cual les narró que al ir caminando por la calle Jesús García y al llegar a la casa de empeño “La Mejor” un vehículo Chevrolet Traverse año 2009 de color blanco salió del estacionamiento de reversa y lo impactó derribándolo al suelo.
Dijo que el conductor de nombre Armando A. "N" de 26 años lo auxilió, solicitando él que lo llevara a su casa, pero el conductor al ver que el dolor era fuerte decidió trasladarlo al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.
Los agentes hicieron del conocimiento de este caso al Centro de Atención Temprana quien al no existir flagrancia se ordenó que únicamente el vehículo fuera puesto a su disposición.