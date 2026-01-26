Adulto mayor resulta gravemente lesionado tras atropellamiento en la colonia Álamos

Un hombre de 89 años fue hospitalizado de emergencia luego de ser impactado por un vehículo que salía en reversa de un negocio en Nogales; las lesiones ponen en riesgo su vida, informaron autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 04:46 PM.