Ajustan horarios escolares en Sonora por bajas temperaturas

Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas y temperaturas extremas, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal, anuncian un ajuste temporal en los horarios escolares de nivel básico.
Según el oficio número 066/2026, emitido este 23 de enero por la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Convivencia, Salud y Seguridad Escolar, la medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes y prevenir enfermedades respiratorias o hipotermia derivadas de la exposición al frío matutino.
Se instruye recorrer una hora en los horarios de entrada y salida para el turno matutino y vespertino, respectivamente, esto significa que las y los alumnos entrarán una hora más tarde en la mañana y saldrán una hora más temprano en el turno vespertino o se ajustará según la operatividad de cada plantel, para evitar las horas de mayor frío.
El documento oficial considera esta medida para los días lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026, de cobertura en escuelas de nivel básico en preescolar, primaria y secundaria de los 72 municipios del estado de Sonora.
La recomendación surge del análisis de la Coordinación Estatal de Protección Civil y se ratifica desde la Unidad Municipal de Protección Civil a cargo de Julia Guadalupe Ochoa Zavala, que advierte riesgos a la salud por la exposición prolongada al frío durante los traslados a los centros educativos al amanecer y anochecer.
Las autoridades educativas exhortan a padres de familia a mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada plantel y de fuentes oficiales, así como a abrigar adecuadamente a las y los menores durante estos días de contingencia climática.