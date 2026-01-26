Ajustan horarios escolares en Sonora por bajas temperaturas

La Secretaría de Educación y Cultura anunció la modificación temporal de horarios en escuelas de nivel básico del estado, del 26 al 29 de enero, como medida preventiva ante el pronóstico de frío extremo y riesgos a la salud de los estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/01/2026 11:30 AM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 11:36 AM.