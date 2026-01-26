Anuncian inicio de programa de Viviendas del Bienestar en Nogales

...

A partir de agosto, ciudadanos con ingresos de hasta dos salarios mínimos podrán acceder a casas económicas a través de Infonavit y Conavi, como parte del Programa Nacional de Vivienda impulsado por el Gobierno Federal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/01/2026 02:40 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 02:48 PM.