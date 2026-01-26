Anuncian inicio de programa de Viviendas del Bienestar en Nogales

Diferentes opciones tendrán los interesados en formar parte de los beneficiados con las conocidas como “Viviendas de Bienestar”, de acuerdo con el director de la promotora inmobiliaria de Nogales, Sonora, Gabriel Bonillas García, quien comentó comenzarían a otorgarse el próximo mes de agosto según los planes del gobierno federal.
El funcionario mencionó este programa federal forma parte del Programa Nacional de Vivienda que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que manifestó si bien este no será administrado por el Ayuntamiento, los nogalenses podrán acceder a estos nuevos hogares por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Estas viviendas son una vivienda económica, estos son para la gente que gane de dos salarios mínimos hacia abajo, los que tienen seguridad social, que cuenten con Infonavit, aunque no cuenten con los puntos para adquirir una vivienda ahorita, pues van a poder seguir por estos medios de Infonavit. La gente que trabaje por su cuenta, pues esta sí va a poder acceder a los créditos de Conavi, estos pues ya Conavi aquí en Nogales ya empezó con sus movimientos, ya está en trámite desde los permisos correspondientes, entonces ellos traen un plan de alrededor de más tardar a mediados de año y empezar a entregar las viviendas, mencionó Bonillas.
Lo que están pidiendo ahorita, pues es por lo que es el CURP, una identificación y un comprobante de domicilio, esos serían los documentos que se tendrían que entregar cuando venga el módulo de Conavi, y los requisitos pues es ganar menos de dos salarios mínimos o hasta 17 mil pesos al mes, no contar con otra vivienda, ser mayor de edad, sin embargo si eres menor de edad, pues ser el primer, el que sostenga vaya económicamente la familia, y pues son los requisitos que te pide por lo regular, es una inscripción y luego pues ya Conavi se dará la tarea de pedir el resto de información, indicó.