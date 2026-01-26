Aseguran vehículos robados, armas y droga durante operativos en esta frontera

En acciones conjuntas entre corporaciones estatales y federales, autoridades realizaron importantes aseguramientos en Nogales, Hermosillo y Navojoa, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la entidad

26/01/2026
Nogales