Aseguran vehículos robados, armas y droga durante operativos en esta frontera

En acciones coordinadas en distintos municipios, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, en conjunto con autoridades federales y estatales, realizaron aseguramientos relevantes de vehículos con reporte de robo, armas y diversos indicios vinculados a actividades ilícitas.
Como parte de los trabajos permanentes para fortalecer la seguridad en el estado se informó que, en Nogales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró en la colonia Los Tapiros, un vehículo Toyota Camry, modelo 2016, con reporte de robo en Arizona desde noviembre de 2019.
En el mismo punto fueron localizadas dos armas largas calibre 7.62x39, un arma corta calibre .40 y cargadores.
También en esta frontera en acciones coordinadas la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró un vehículo Pontiac G6, en cuyo interior se localizaron 219 envoltorios de cristal y 94 envoltorios de cocaína, en hechos ocurridos en la colonia Del Rosario.
En el municipio de Navojoa, la PESP aseguró un vehículo Jeep Rubicon, modelo 2022, que portaba serie apócrifa y contaba con reporte de robo en Estados Unidos desde junio de 2023. Asimismo, se recuperó un vehículo Toyota Tacoma, modelo 2020, con reporte de robo en Los Ángeles desde febrero de 2022, ambos localizados en distintos puntos de la ciudad.
Por su parte, en Hermosillo, en coordinación con Defensa, se aseguró droga en la colonia Bicentenario, consistente en 50 envoltorios de marihuana y dos de cristal.
En otra acción en la capital del estado, en la colonia Solidaridad V, también en coordinación con Defensa, se aseguró un vehículo Chrysler 300 y en su interior 203 envoltorios de cristal, 29 de marihuana, equipos de comunicación, un dron, equipo de cómputo y más de 62 mil pesos en efectivo, fortaleciendo las acciones contra el narcomenudeo y otras actividades ilícitas.