Declaran saldo blanco en Nogales tras tercera tormenta invernal

Saldo blanco declaró el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano, tras el paso de la tercera tormenta invernal por la frontera de Nogales, a pesar de las bajas temperaturas y las constantes precipitaciones no solo en esta ciudad, sino en toda la región del norte de Sonora.
El funcionario indicó esto fue posible gracias a la coordinación estrecha por parte de las autoridades locales y regionales, las cuales fueron encabezadas por el secretario del Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar, lo que permitió mitigar los efectos de este meteoro en municipios como Cananea y Nogales.
Reiteró a pesar de los efectos, en lo local, se activaron programas como “Café, Pan y Abrigo” el cual se llevó a cabo la noche del viernes con una comida sustanciosa para las personas en condición de calle, además de abrigos, cobijas y la invitación de pasar la noche en algún albergue de la ciudad.
Se recorrió toda la calle Obregón, las diferentes plazas, se atendieron a las personas en condición de calle y más noche, alrededor de las 10 de la noche, se hizo un recorrido, un barrido por toda la calle Obregón para atender con cobijas, cobertores a las personas que se encontraban en condición de calle. Afortunadamente el saldo fue blanco, no tuvimos ninguna situación que lamentar, no hubo necesidad de utilizar los dos albergues que teníamos preparados justamente para esta dinámica y le reitero, tuvimos un saldo blanco al respecto, mencionó el secretario.
Sí, creo que los residentes de la ciudad nos dimos a la tarea de rellenar nuestros tanques de gas a la vez, todos a la vez, y eso generó una demanda, una sobredemanda de gas, no es propiamente una escasez, sino una sobredemanda, tuvimos filas en algunas gaseras de dos y hasta tres horas esperando para llenar los tanquecitos, las boyitas de gas que regularmente utilizamos para algún calentador de gas, etcétera, y eso fue lo que se propició, pero sí existe el abasto de gas, creo que esto se va a ir normalizando conforme todo el mundo tengamos los tanques de gas llenos, manifestó.