Declaran saldo blanco en Nogales tras tercera tormenta invernal

Autoridades municipales informaron que, pese a las bajas temperaturas y precipitaciones en la región norte de Sonora, no se registraron incidentes graves gracias a la coordinación interinstitucional y a la activación de programas de apoyo social

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/01/2026 02:51 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 02:53 PM.