Desabasto de gas en Nogales: tormenta invernal y cuellos de botella agravan la crisis

El suministro de gas doméstico y natural en Nogales, Sonora, enfrenta presiones críticas derivadas de una tormenta invernal con la reciente ola gélida en Texas que ha frenado las importaciones, sumada a problemas estructurales en la logística de distribución de Pemex que se arrastran desde finales de 2025.
Personal de tiendas de distribución local señalan que les han notificado que el origen del desabasto atiende al factor climático que mantiene la importación frenada, al precisar que la causa más urgente es la tormenta invernal que azota a Estados Unidos, específicamente a Texas.
Esta versión coincide con la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum del 23 de enero en la que precisa que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya toma medidas ante la baja disponibilidad de gas natural y LP.
Esta situación, detallan, afecta a Nogales porque la mayor parte del gas que se consume en la franja fronteriza de Sonora es de importación y al congelarse los ductos y pozos en Texas, el flujo hacia México se reduce drásticamente o se encarece, con afectación directamente a distribuidores locales como Rivera Gas y Blue Propane, que dependen de este flujo transfronterizo.
En atención al factor logístico como causa estructural confirman “cuellos de botella” en Pemex desde noviembre de 2025, según la notificación oficial que les hizo la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) que reporta racionamientos y retrasos en las terminales de Pemex.
Señalan que la falta de infraestructura genera reportes de fallas en la logística de transporte y almacenamiento, toda vez que los distribuidores locales se han visto obligados a viajar distancias más largas a otras terminales saturadas para cargar sus pipas, lo que retrasa la entrega final a los hogares en la comunidad nogalense.