Desabasto de gas en Nogales: tormenta invernal y cuellos de botella agravan la crisis

...

Distribuidores locales advierten que la dependencia del gas importado desde Texas, sumada a racionamientos y retrasos en terminales de Pemex desde finales de 2025, ha generado presiones críticas en el suministro para la región fronteriza

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/01/2026 09:30 AM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 09:35 AM.