Detienen a dos personas por violencia familiar en distintos puntos de Nogales

Una menor de 17 años y un hombre de 25 fueron puestos a disposición de la autoridad tras agredir a sus familiares en hechos ocurridos en las colonias Las Acacias y Altamira, respectivamente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 04:40 PM.