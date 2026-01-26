Detienen a dos personas por violencia familiar en distintos puntos de Nogales

Una menor de 17 años fue detenida por la policía luego de que golpeara a su madre y le ocasionara daños al interior de su domicilio en la colonia Las Acacias, en otro caso un hombre de 25 años fue detenido por golpear a su madre y hermana en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 18:40 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran al fraccionamiento Acacias, donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar observaron a una adolescente lanzando amenazas de muerte contra una mujer adulta, por lo que fue detenido en el acto siendo una menor de 17 años de quien se omiten sus generales.
La víctima dijo ser madre de la agresora y que por la tarde tuvo un conflicto con ella debido que se encontraba muy agresiva dañando las puertas de un closet y golpeándola a ella, pidiendo que se calmara o llamaría a la policía.
Detalló que la joven no se calmó por lo que tuvo que marcar al 911, exponiendo las lesiones que le ocasionó hora antes y los daños en el domicilio, procediendo los elementos a la detención de la adolescente quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Sonora especializada en niños y adolescentes.
Por otra parte, alrededor de las 15:49 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la colonia Altamira donde reportaban violencia familiar.
En el lugar los agentes observaron que varias personas mantenían retenida a un sujeto, que fue señalada de haber lesionado a su propia madre y a su hermana, ante lo sucedido los elementos procedieron a ingresar al domicilio donde les hicieron entrega del agresor de nombre Gamaliel "N" de 25 años.
La madre del retenido dijo que momento antes la agredió físicamente al igual que a su hija y las amenazó de muerte con un cuchillo, aseguró que temen por su integridad física ya que no es la primera vez que su hijo se pone agresivo.
En ambos casos los agresores fueron puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido donde quedaron a disposición de un Ministerio Público.