Detienen a presunto narcomenudista con más de 200 dosis de droga en Nogales

Durante un operativo coordinado un presunto narco urbano fue detenido por efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con más de 200 dosis de droga en calles de Nogales, Sonora.
El reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, derivado de dicha acción interinstitucional, fue detenido el de nombre Marco Antonio “N”, de 28 años de edad, a quien se le aseguraron más 210 dosis de narcóticos en pleno centro de la frontera.
Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia preventiva efectuado en la calle Cubillas, colonia Fundo Legal, donde los elementos de seguridad observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, aceleró su marcha y arrojó una bolsa de plástico.
Al realizar la inspección correspondiente, los agentes localizaron en el interior de la bolsa 210 envoltorios de distintos tipos de drogas, motivo por el cual se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.
El asegurado, así como los indicios, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común (AMPFC), quien dará continuidad a las investigaciones para determinar su situación jurídica.