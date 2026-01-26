Detienen a presunto narcomenudista con más de 200 dosis de droga en Nogales

En un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, autoridades aseguraron más de 210 envoltorios de narcóticos y detuvieron a un hombre de 28 años en calles del centro de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 04:52 PM.