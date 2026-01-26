Encienden semáforo en fase preventiva en el bulevar 2000 para reducir riesgos viales

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular, el Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales puso en operación de manera preventiva el nuevo semáforo ubicado en el crucero del bulevar 2000 y Fuente de Plata, en la intersección con la avenida De los Nogales, mientras continúan los trabajos de rehabilitación de esta vialidad.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina, explicó que este periodo preventivo forma parte del procedimiento técnico para que la ciudadanía identifique el dispositivo antes de su operación normal.
La norma nos marca que el semáforo debe funcionar de manera preventiva alrededor de 15 días, para que la gente lo ubique, lo reconozca y, cuando ya esté operando de forma normal, sepa cuándo debe hacer el alto. No es que no funcione, es una etapa de identificación para la seguridad de todas y todos, señaló.
Por su parte, la directora de Obras Públicas, Berenice Verdugo Castro, informó que los trabajos de rehabilitación del bulevar continuarán la próxima semana, luego de una pausa técnica por pronóstico de lluvias.
Solicitamos a la empresa constructora detener los trabajos este fin de semana porque la lluvia afecta directamente el avance de la obra. A partir del lunes se retoman las labores, y seguimos trabajando principalmente por las tardes y noches para afectar lo menos posible la circulación, explicó.
Ya hay tramos con asfalto colocado, por eso es muy importante respetar los límites de velocidad, considerando que aquí hay escuelas, comercios y zonas industriales. La prevención es clave para evitar accidentes, subrayó.