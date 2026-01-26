Encienden semáforo en fase preventiva en el bulevar 2000 para reducir riesgos viales

El Gobierno de Nogales puso en operación preventiva un nuevo semáforo en el crucero del bulevar 2000 y Fuente de Plata, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial mientras continúan los trabajos de rehabilitación en la zona

26/01/2026
En Nogales y editada el 26/01/2026 12:00 PM.