Extienden convocatoria de cine en Nogales para fortalecer comunidad cinematográfica

Con el objetivo de fortalecer la creciente comunidad cinematográfica en la frontera, Fernanda López, maestra de cine en Imfoculta, anunció que la convocatoria para proyectos de cine extendió su plazo de cierre hasta el próximo 13 de febrero, con la premiación programa para el día 20 de ese mismo mes, lo que otorga dos meses adicionales para que los jóvenes nogalenses perfeccionen sus propuestas.
Esta decisión como parte de una estrategia para elevar el evento y fomentar un espacio de convivencia real, ya que la idea es que el lobby del Imfoculta cuente con stands de colectivos de Nogales y Hermosillo, permitiendo que los interesados generen vínculos y partan información sobre sus proyectos actuales, logrando así que el evento “respire” y se integre mejor con la sociedad.
Queremos que pues haya un espacio suficiente para poder desarrollar un evento de calidad porque la tirada también es, bueno, la idea es que también pueda haber un espacio de convivencia para la comunidad de cine que se está expandiendo cada vez más, Entonces, aquí en el lobby de Imfoculta pues va a haber algunos stands con colectivos, gente que tiene proyectos relacionados al cine, tanto aquí en Nogales como Hermosillo, invitados, que van a estar dando información también para que la comunidad pues se pueda acercar y pueda dialogar, pueda hacer vínculos, entonces eso es parte del propósito también, que pueda respirar el evento, mencionó la maestra de cine.
Para quienes temen participar por falta de un equipo profesional, la maestra enfatizó en que lo más importantes es el mensaje y la propuesta. La convocatoria es flexible y permite trabajos realizados con celular, siempre que se cuide la calidad visual y se ponga especial atención al audio, un elemento que suele dejarse de lado pero que es vital en la narrativa audiovisual.
No estamos exigiendo, no estamos pidiendo que tenga pues una calidad de cámara profesional que cueste mil pesos, Mucho dinero, sino que se puede hacer con el celular, siempre y cuando cuides pues la calidad y la transmisión del mensaje, comentó.