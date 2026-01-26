Extienden convocatoria de cine en Nogales para fortalecer comunidad cinematográfica

Imfoculta amplió hasta el 13 de febrero el plazo para participar en la convocatoria de proyectos cinematográficos, con el objetivo de dar más tiempo a jóvenes creadores y consolidar un espacio de convivencia y vinculación entre colectivos locales y de Hermosillo

