Frustran asalto armado en farmacia y roban tienda por ductos en Nogales

Empleados de una farmacia lograron desarmar a un presunto asaltante que huyó del lugar, mientras que en otro hecho delincuentes ingresaron por el sistema de aire acondicionado a un comercio del centro para robar mercancía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 04:35 PM.