Frustran asalto armado en farmacia y roban tienda por ductos en Nogales

Un fallido delincuente fue despojado de un arma de fuego con la que pretendía asaltar una farmacia huyendo del lugar, mientras que empleados de una tienda de ropa reportó que delincuentes entraron al local por los ductos de aire acondicionado para robar mercancía en Nogales, Sonora.
El primer caso se documentó a las 19:06 horas cuando agentes preventivos acudieron a la farmacia Guadalajara ubicada sobre la avenida Tecnológico de la colonia La Granja donde reportaban una tentativa de robo y abandono de pistola.
En el lugar los agentes se entrevistaron con el cajero quien les dijo que momentos antes ingresó al local un sujeto con sudadera con gorro y el rostro tapado con un arma de fuego en la mano exigiendo que le hiciera entrega del dinero de la venta.
Relató que en ese momento uno de sus compañeros se percató de la acción y golpeó la mano del ladrón logrando tumbarle el arma de fuego, forcejeando por unos momentos con el asaltante quien logró liberarse y salir huyendo.
Los reportante señalaron a los agentes el arma de fuego tipo pistola calibre .25 la cual contaba con su cargador y 4 cartuchos útiles abastecidos. Ante lo sucedido procedieron a asegurar el arma de fuego.
En el lugar la reportante les manifestó que al llegar a su trabajo a las 09:55 horas se dio cuenta que el área de cajas se encontraba en total desorden entre las computadoras, haciendo falta tres pantalones de mezclilla de la marca Levis.
Dijo que los delincuentes aparentemente ingresaron por el ducto del aire acondicionado, desconociendo quien o quienes puedan ser los responsables.
En ambos casos los agentes reportaron los hechos al Centro de Atención Temprana, para el seguimiento de las dos situaciones.