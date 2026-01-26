Invitan a la carrera “Nogales Corre con su Ejército” en el Campo Militar

...

La Secretaría de la Defensa Nacional convoca a la ciudadanía a participar en una carrera y caminata deportiva el próximo 14 de febrero, como parte de las actividades del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/01/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 01:00 PM.