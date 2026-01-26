Invitan a la carrera “Nogales Corre con su Ejército” en el Campo Militar

En el marco de las celebraciones con “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la II Región Militar y la 45 Zona Militar con sede en esta frontera, extiende una atenta invitación a toda la población a participar en el evento deportivo “Nogales Corre con su Ejército”.
Esta carrera y caminata deportiva tiene como objetivo principal fortalecer los lazos de convivencia entre las fuerzas armadas y la sociedad civil, además de promover la activación física bajo el lema “Muévete por tu salud y tu país”.
Como parte de los detalles del evento, la cita es el próximo sábado 14 de febrero de 2026, en punto de las 09:00 horas y como escenario será el interior del Campo Militar ubicado en la Calle Médico Militar, en la colonia Lomas de Nogales II.
Fuentes oficiales señalan que se trata de un evento abierto al público en general y personal militar, donde ofrecen dos modalidades para que participen corredores de todos los niveles, ya sea en los 5 kilómetros de manera recreativa o caminata y la carrera en 10 kilómetros.
La 45 Zona Militar en Nogales, Sonora, ha facilitado el proceso de inscripción mediante un código QR disponible en la convocatoria oficial, que permite un registro rápido y digital para las y los interesados.
En este contexto, el Ejército Mexicano ratifica su compromiso no solo con la seguridad, sino con el bienestar y la integración de las familias nogalenses, al abrir las puertas de sus instalaciones para una jornada de deporte y patriotismo.