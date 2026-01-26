“Kilómetro sin Frío 2026” une deporte y solidaridad en apoyo a sectores vulnerables

...

El Club Rotario Nogales A.C., en coordinación con el Ayuntamiento y el Instituto del Deporte, realizó una carrera de 2 kilómetros que logró recaudar chamarras y cobijas para personas que enfrentan las bajas temperaturas invernales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/01/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 12:31 PM.