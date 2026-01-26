“Kilómetro sin Frío 2026” une deporte y solidaridad en apoyo a sectores vulnerables

Con un ambiente de entusiasmo y solidaridad, este domingo se llevó a cabo la primera carrera con causa del año denominada “Kilometro sin frio 2026” organizada por el Club Rotario Nogales AC en conjunto con el Instituto del Deporte y el Ayuntamiento de Nogales, la jornada atlética de 2 kilómetros cumplió su objetivo de recaudar abrigo para los sectores vulnerables.
Desde la 8:00 horas, familias y clubes de corredores se reunieron en el punto de salid en Jardines de la Montaña, ya que el evento no solo fue una competencia, sino una muestra de compromiso social donde cada participante aportó chamarras o cobijas para ayudar a quienes enfrentan el clima gélido de este invierno.
Los organizadores celebraron haber logrado la meta gracias al trabajo coordinado entre voluntarios y la sociedad civil, por lo que destacaron que la respuesta de la comunidad permitió recolectar insumos que llevarán esperanza a las personas actualmente se encuentran con necesidad.
Un momento importante fue la suma del grupo Relevo Generacional, que realizó una donación masiva de 200 cobijas, apoyo que fue fundamental para el éxito de la colecta, resaltando que la unión de las diferentes organizaciones locales es lo que permite generar un impacto positivo y real en la frontera.
La ruta, fue cuidada en todo momento por personal de Tránsito Municipal, además de que al concluir el recorrido se entregaron reconocimiento para reconocer su desempeño, así como su voluntad de ayudar a la comunidad en esta iniciativa.
De acuerdo con el Club Rotario, todo lo recaudado será entregado a la brevedad a personas que requieren esta protección contra el frio, por lo que con este resultado la ciudad continua con sus actividades deportiva con un enfoque humanitario y de servicio social.