Más de 30 ciclistas enfrentan el reto “Lamberto Quintero Tour” en ruta de gran fondo

En su segunda edición, el desafío ciclista organizado por Zorros Endurance Nogales reunió a deportistas locales en un recorrido de más de 165 kilómetros rumbo a Querobabi, poniendo a prueba su resistencia física y mental

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/01/2026 12:36 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 12:55 PM.