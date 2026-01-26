Más de 30 ciclistas enfrentan el reto “Lamberto Quintero Tour” en ruta de gran fondo

Con el objetivo de promover el ciclismo de ruta y poner a prueba la resistencia física y mental de deportistas locales, más de 30 ciclistas partieron este domingo rumbo a Querobabi en la segunda edición del reto denominado “Lamberto Quintero Tour”.
El evento, organizado por el equipo Zorros Endurance Nogales, nació casi por casualidad durante una convivencia social un 28 de enero, fecha alusiva al famoso corrido, lo que dio nombre a esta travesía de gran fondo.
José Almada, representante de Zorros Nogales Endurance, destacó el crecimiento del evento, que pasó de 12 participantes en su primera edición a más de 30 en este 2026; con un agradecimiento especial a la Guardia Nacional por el apoyo y asistencia de seguridad carretera, así como al Instituto del Deporte, Nogales Cycling, 631 Bikes y Star Bikes.
Significa mucho, necesitas bastante condición física y mental, llega un punto en que, cuando no tienes la condición suficiente, entra lo mental para llegar a tu objetivo, explicó Almada, al enfatizar que la preparación incluyó rodadas previas de hasta cuatro horas durante diciembre.
El ciclismo de ruta es una disciplina que te da resistencia, el endurance, es un complemento; si te gusta el ciclismo de montaña, la ruta te ayuda a obtener mayor capacidad aeróbica, señaló Velarde Anaya.