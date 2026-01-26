Nogales fortalece visión económica binacional en foro del T-MEC en Arizona

En un esfuerzo por fortalecer la visión económica de la frontera y alinear estrategias ante los retos del comercio internacional, el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN) y el Ayuntamiento de Nogales tuvieron una destacada participación en la presentación del reporte sobre el T-MEC (USMCA), organizado por la Comisión Sonora-Arizona en el Heard Museum, en Phoenix, Arizona.
La comitiva nogalense estuvo encabezada por Carlos Francisco Huerta Rivera, director técnico del FOPIN, y contó con la participación de la Maestra Julia Huerta Rivera, Tesorera del Ayuntamiento de Nogales, cuya presencia reafirma el compromiso de la administración municipal por mantener finanzas sanas y políticas públicas acordes a la dinámica binacional.
El evento se posicionó como un espacio crucial de análisis para redefinir la agenda comercial entre México y Estados Unidos, durante las sesiones, se abordaron las condiciones que dictarán el rumbo económico de la región a corto y mediano plazo, al destacar la urgencia de generar certidumbre para los sectores industriales asentados en la franja fronteriza.
Este tipo de ejercicios de análisis estratégico resultan fundamentales para anticipar escenarios, alinear políticas públicas y consolidar a la región México–Estados Unidos como un espacio competitivo para la inversión, el comercio y el desarrollo económico sostenible, señaló el titular del FOPIN.
Expuso que la participación en este foro sostiene la importancia de la coordinación entre los gobiernos locales y el sector privado para detonar proyectos de alto impacto que beneficien a ambas comunidades de los 2 Nogales.