PRD Sonora cambia de nombre y da paso a MACISO

En un hecho que marca un precedente en la historia política de la entidad, el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sonora aprobó, por mayoría absoluta, la modificación de sus estatutos y el cambio de nombre de la institución, dando vida oficial a MACISO: Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense.
Myrna Leyva, Secretaria General del organismo, compartió la transición y destacó que, si bien existe nostalgia por las siglas que nacieron en 1989 representando a la “verdadera izquierda” en México, los cambios son necesarios para abrir el partido a la sociedad y ofrecer una opción política real y renovada.
Los cambios siempre deben de ser para bien, el día de ayer se llevó a cabo un acto que marcará la historia, nace MACISO con la visión de abrirlo a la sociedad, ser la verdadera opción de cambio en Sonora, expresó Myrna Leyva.
Decidimos luchar y no tener que bajar la cabeza ante nadie por actos que nada tienen que ver con nuestra esencia, que nos han marcado muchas veces de manera injusta, enfatizó, al hacer alusión a la necesidad de limpiar la imagen de la institución ante el electorado.
Somos un movimiento que cambia, pero no en su convicción, tenemos la fuerza de seguir luchando por un mejor Estado para todas y todos, puntualizó.