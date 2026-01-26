PRD Sonora cambia de nombre y da paso a MACISO

...

El Consejo Estatal aprobó la modificación de estatutos y el nacimiento del Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense, una nueva fuerza política que busca abrirse a la sociedad y renovar la vida democrática en la entidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/01/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 03:59 PM.