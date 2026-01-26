Promueven mediación y justicia restaurativa como alternativa al proceso penal en Nogales

Con el objetivo de fortalecer la atención de conflictos por la vía pacífica y promover alternativas al proceso penal tradicional, elementos de Seguridad Pública, Policía Municipal, jueces cívicos y ciudadanía participaron en la plática informativa “Mediación y Justicia Restaurativa aplicada a casos penales”, impartida por personal especializado de la Fiscalía en Nogales, Sonora.
La actividad estuvo enfocada en dar a conocer los mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten atender ciertos conflictos de manera más ágil, humana y orientada a la reparación del daño, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y a la disminución de la reincidencia.
El tema va principalmente dirigido a elementos de Seguridad Pública, Policía Municipal, jueces cívicos y público en general, para que conozcan que existen otras formas de solucionar los conflictos, explicó Sheila Hernández, facilitadora en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal por parte de la Fiscalía.
Existen alternativas que pueden resolver la situación sin necesidad de llevarla hasta las últimas consecuencias de un juicio penal, añadió.
Buscamos que no haya reincidencia en los conflictos y que se pueda seguir abonando a la construcción de paz dentro de la sociedad, puntualizó.