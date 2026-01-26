Promueven mediación y justicia restaurativa como alternativa al proceso penal en Nogales

Elementos de Seguridad Pública, Policía Municipal, jueces cívicos y ciudadanos participaron en una plática impartida por la Fiscalía para conocer mecanismos alternativos de solución de conflictos enfocados en la reparación del daño y la construcción de paz

26/01/2026
Nogales