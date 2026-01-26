Refuerzan llamado al uso de sistemas de retención infantil para prevenir tragedias viales

Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida de niñas y niños, la Dirección de Seguridad Pública, a través del Departamento de Educación Vial, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos “Gustavo L. Manríquez”, reforzó el llamado a madres y padres de familia para cumplir con el uso correcto de sistemas de retención infantil y el traslado seguro de menores en los vehículos en Nogales, Sonora.
Las autoridades recordaron que durante el año 2025 se registró el fallecimiento de un menor de edad que no contaba con un sistema de retención infantil, lo que provocó que saliera proyectado del vehículo tras un accidente, un hecho que marcó profundamente a la comunidad y que subraya la importancia de respetar la normativa vial.
Por ley, el artículo 108 lo establece claramente en su fracción cuarta: todos los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero. En caso de accidente, si van con cinturón pueden no sufrir lesiones graves, pero si van sentados al frente pueden salir disparados y golpearse contra el tablero o el parabrisas. Además, los menores de seis años deben viajar en un sistema de retención infantil o portabebés, de acuerdo con su peso y estatura, explicó Jorge Casillas, encargado de Educación Vial.
Recomendamos revisar los cinturones del vehículo, verificar que el sistema de retención esté en buenas condiciones, que funcionen correctamente los anclajes y el clip de sujeción, y que siempre esté instalado en el asiento trasero. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de usar correctamente las sillitas, señaló.
El 8 de febrero vamos a realizar una entrega y una plática sobre la instalación correcta de los sistemas de retención infantil, dirigida a madres y padres de familia de Nogales, aquí en la Estación Centro, informó.