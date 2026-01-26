Refuerzan prevención por consumo de vapes y drogas en secundarias de Nogales

Ante la detección de casos de consumo de cigarros electrónicos, conocidos como “vapes” y sustancias como la marihuana en planteles de nivel secundaria, la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal ha intensificado sus protocolos de intervención y acompañamiento familiar en Nogales, Sonora.
La psicóloga Melissa Encinas, titular de dicha dependencia, reconoció que, aunque no se trata de una cifra masiva, la presencia de incluso uno o dos casos de menores intoxicados o en consumo activo es motivo suficiente para activar las alertas institucionales y brindar atención inmediata.
Sabemos que lamentablemente hay casos donde jóvenes menores de edad están consumiendo cigarros electrónicos o algunos con la sustancia de marihuana. Ante estos casos, hacemos la solicitud para contactar a los padres de familia y activar el plan de apoyo que ofrece Prevención del Delito a través de trabajo social, psicología y el grupo juvenil Heptatlón, explicó la funcionaria.
Como estrategia de campo, la dependencia mantiene las Jornadas de Prevención Escolar, con visitas al menos una escuela por semana, donde participan también DARE, UNAVIM, Educación Vial y Proximidad Social, se instalan módulos de información que sirven como herramienta para detectar no solo consumo de sustancias, sino también casos de acoso escolar y violencia familiar.
Nuestro objetivo este año es lograr una mayor concientización e iniciativa de los padres para que se sumen a los programas preventivos, señaló.