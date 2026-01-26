Reportan avances en agua potable y drenaje en la frontera de Nogales

Durante la sesión 585 de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, autoridades municipales y OOMAPAS informaron mejoras en la atención de fugas, saneamiento y obras estratégicas para fortalecer el suministro en colonias de la zona fronteriza

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/01/2026 02:53 PM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 03:00 PM.