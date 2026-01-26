Reportan avances en agua potable y drenaje en la frontera de Nogales

Mejoras en el suministro y saneamiento del agua en la frontera de Nogales, Sonora, fueron comunicados este lunes por medio de la Mesa del Agua e Infraestructura Social en su sesión número 585, encabezada por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano, junto al director del OOMAPAS Leonardo Sandoval y el encargado de comunicación de esta dependencia Fernando Ramírez.
Durante la sesión, el director del organismo operador de agua, indicó esta última semana, la atención a fugas del líquido potable se sostuvo por encima del 73% de eficiencia, mientras que en el caso de los drenajes se cerró con un 92%, con 256 concluidas y 23 por resolver en los próximos días.
De la misma forma indicó se trabaja en estos momentos en obras puntuales para el mantenimiento y reparación de estas vías de conducción, como fue el caso de la instalación de un nuevo transformador en la PTAR de Lomas de Anza, guías en la PTAR Los Alisos, además de un proyecto drenaje para Buenos Aires, que se extiende en la calle Ruiz Cortines para los cruces de aguas negras de manera internacional.
Esta figura que estamos viendo aquí es lo que se tuvo que hacer para solucionar el problema aquí de la obstrucción que teníamos en el registro de medidores de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Tuvimos que desviar lo que son los drenajes por esta línea amarilla para hacer las reparaciones aquí en lo que se ve como anaranjado. Estas son las fotografías de todo lo que se estuvo haciendo en esta zona, declaró.
Son de las obras que traemos de sectorización, para poder surtir a lo que son algunas colonias de la esa zona de Villa Bonita, tenemos problemas para surtirlos por la presión, entonces con esto vamos a solucionar varios problemas, para Jardines del Bosque y las colonias aledañas, son de las obras de sectorización que traemos, manifestó.