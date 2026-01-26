Tenebris Fest: Rockeros de Nogales honran a Alonso Trinidad en emotivo tributo

La unidad y hermandad de diversas generaciones de amantes del rock en la frontera se volcaron a rendir tributo a Alonso Trinidad, conocido en la escena como “Alonzo Tenebris”, en el evento denominado como “Tenebris Fest”, el cual se transformó en un espacio de solidaridad donde la comunidad musical abrazó a la familia y esposa del joven talento fallecido de manera trágica en Nogales, Sonora.
La noche alcanzó su punto más emotivo cuando Jorge Trinidad Vega, padre de Alonso, tomó el micrófono para agradecer el respaldo de la comunidad rockera, con voz conmovida, recordó el afecto diario con su hijo y exhortó a los presentes a seguir adelante y honrar su memoria a través del propósito de vida que el mismo creó entre sus amigos y seguidores.
Desafortunadamente, ustedes saben, el orden de las cosas no debe de ser así, no así es. Entonces yo vengo a agradecer a ustedes todo el amor y esencialmente lo que él creó está aquí. Ustedes son ese propósito, sigan adelante siempre, vayan adelante siempre, honren su memoria. Y lo quiero mucho a mi hijo, siempre le decía, ¿alguna vez te he dicho que te quiero, hijo? Y esa era la trampa, yo le decía, ¿por qué me tienes que decir que no? Para decirte, te quiero, hijo. Entonces yo cuando todos los días en la mañana, hijo, te quiero, ¿alguna vez te he dicho que te quiero? Y él me decía, no, papá. Y yo le decía, te quiero. Gracias a todos ustedes y un aplauso por Alonso. Muchas gracias, mencionó el padre de Alonso.
Por su parte, Alberto Carrasco, compañero de banda de Alonso, expresó el profundo dolor de la escena local ante la audiencia de quien era su hermano, recordando anécdotas de Alonso con un sombrero durante sus viajes y enfatizo que esa noche no era una simple tocada, sino un espacio dedicado a la esencia y el legado artístico de “Tenebris”.
Buenas noches, les voy a hablar desde el fondo de mi corazón y una disculpa, la verdad. Esto no debió haber sido así, güey. Esta noche me falta mi hermano y aquí está, Este sombrero se lo llevó al gran cañón, se lo puso muy mamón el güey en las fotos. ¡Alonso, Alonso! Esta noche es para él, comentó Carrasco.