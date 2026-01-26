Tenebris Fest: Rockeros de Nogales honran a Alonso Trinidad en emotivo tributo

Músicos, amigos y seguidores del rock se unieron en el Tenebris Fest para honrar la memoria de Alonso Trinidad, en una noche marcada por la solidaridad, la música y emotivos mensajes de su familia y compañeros de escenario

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/01/2026 10:29 AM.
En Nogales y editada el 26/01/2026 10:48 AM.