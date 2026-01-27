Anuncia Diócesis de Nogales cambios pastorales en parroquias de la región

El Obispo José Luis Cerra Luna informó una serie de movimientos en el clero de Nogales, Santa Cruz y Nacozari de García, con el objetivo de fortalecer la atención espiritual y la unidad de las comunidades

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/01/2026 01:42 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 01:47 PM.