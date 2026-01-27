Anuncia Diócesis de Nogales cambios pastorales en parroquias de la región

Con el objetivo de fortalecer la labor pastoral y atender las necesidades espirituales de la feligresía, el Obispo de la Diócesis de Nogales, Sonora, Monseñor José Luis Cerra Luna, dio a conocer este 26 de enero de 2026 una serie de cambios en los oficios de diversos sacerdotes que prestan su servicio.
A través de un comunicado oficial dirigido a la comunidad diocesana, el prelado destacó que estas decisiones se toman bajo la luz del Concilio Vaticano II, al recordar que los presbíteros son “próvidos cooperadores del Orden episcopal”, llamados a servir al Pueblo de Dios en unidad y caridad.
Los cambios anunciados por el Obispado involucran movimientos estratégicos en parroquias clave de Nogales, Santa Cruz y Nacozari de García: el presbítero Pablo de la Torre Salcido deja la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Cruz para asumir el cargo de Párroco en la Parroquia de Cristo Rey, en Nogales.
El presbítero Martín Rojas Zepeda Concluye su servicio como Vicario Parroquial en el Sagrado Corazón en Nacozari de García y es nombrado nuevo Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santa Cruz. El presbítero Francisco Salcido Contreras, deja el oficio de Párroco en Cristo Rey, de Nogales, pero continuará al servicio en la misma comunidad ahora como Sacerdote Adjunto.
Mientras que, el presbítero Martín Rodrigo García se traslada de la Parroquia de Cristo Rey, donde fungía como Vicario, para asumir el mismo cargo de Vicario Parroquial en la Parroquia del Señor de la Misericordia, en Nogales.
Hermanos y hermanas: les comunico que, Dios mediante, habrá cambios de oficios para algunos sacerdotes. Agradezco a cada uno de ellos su disponibilidad y su preocupación pastoral por el bien de la Diócesis y de nuestras Parroquias, expresó el Obispo.
Reconozco y admiro la madurez y comprensión de las comunidades. Sé que no es fácil, pero también estoy convencido que, si permanecemos en el vínculo de la paz, todo redunda en la gloria de Dios y en el bien de todos.
Como parte de sus actividades pastorales, Monseñor José Luis Cerra Luna compartió acercamiento en comunidades aledañas al celebrar misas en las iglesias “San Francisco”, en Los Picos, “Nuestra Señora de Guadalupe”, en Mascareñas, “Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe”, en San Lázaro y “Nuestra Señora de Guadalupe”, en Santa Cruz.