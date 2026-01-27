Anuncian jornadas gratuitas de castración y vacunación antirrábica en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, realizará esta semana jornadas gratuitas de castración y vacunación antirrábica para perros y gatos, además de una jornada masiva programada para el próximo 8 de febrero en la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”.
La regidora presidenta de la Comisión de Salud en Cabildo, Dora Alicia Ruelas Armenta, informó que la campaña iniciará en el jardín de niños “María Victoria”, de la colonia San Carlos, donde se ofrecerán de manera gratuita los servicios de esterilización y vacunación contra la rabia.
Desde las ocho o nueve de la mañana del día miércoles estará el personal médico del Centro de Atención y Bienestar Animal en este lugar, donde se castrará a las mascotas y se les aplicará la vacuna antirrábica. Solo deben llevarlos limpios, sin garrapatas ni pulgas, y en ayuno, explicó la edil.
Tendremos el apoyo del Gobierno del Estado, que también enviará a su equipo de médicos veterinarios para que esta jornada gratuita de esterilización sea todo un éxito, ya que es interés del alcalde trabajar de la mano con las distintas autoridades para el beneficio de la comunidad, precisó.