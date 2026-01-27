Anuncian jornadas gratuitas de castración y vacunación antirrábica en Nogales

El Ayuntamiento realizará esta semana campañas de esterilización y vacunación para perros y gatos en colonias de la ciudad, además de una jornada masiva el próximo 8 de febrero en la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses”

