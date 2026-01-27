Arranca 2026 con peso fuerte: dólar se ubica en 17.28 pesos

...

El peso mexicano inició el 2026 con una apreciación significativa frente al dólar, al colocarse en 17.28 unidades, su mejor nivel desde junio de 2024, impulsado por la confianza en las variables macroeconómicas y un entorno internacional adverso para la divisa estadounidense

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/01/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 03:58 PM.