Aumenta hasta 15% la demanda en comedor comunitario por crisis de empleo maquilador

El comedor comunitario de Compassion Home registra un incremento de entre 10 y 15 por ciento en la atención a personas desempleadas y familias completas durante el inicio de 2026, en medio de la escasez de vacantes en la industria maquiladora de Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/01/2026 04:16 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 04:19 PM.