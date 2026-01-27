Aumenta hasta 15% la demanda en comedor comunitario por crisis de empleo maquilador

Entre un 10 y un 15% más personas desempleadas, algunas junto a sus familias, hacen uso del comedor comunitario de Compassion Home, durante este inicio de 2026 y en el marco de una crisis de vacantes por la cual atraviesa la industria maquiladora, por lo cual muchos ciudadanos optan por acudir a esta opción para obtener su sustento en Nogales, Sonora.
Bigvaí Flores Ballina, directora y fundadora de este centro de ayuda humanitaria comentó, en los últimos meses ha sido notable la cantidad de personas que acuden a este comedor y expresan su intención de obtener un empleo sin éxito, algunos de los cuales se trasladaron de otros municipios de Sonora o incluso otros estados, con la mente en formar parte de la industria maquiladora en la ciudad.
Vengo llegando, vengo a buscar trabajo. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, sí hemos visto, pues, personas que obviamente vienen a solicitar los alimentos porque, pues, no hay trabajo, ¿no? Entonces, algunos, pues, sí necesitan. Entonces, por eso hemos dado, nos hemos dado cuenta de esa situación porque ellos lo externan, mencionó Flores.
De hecho, son personas que no se miran, que están viviendo en situación de calle. Algunos traen sus folders en sus manos con papeles, sus mochilas, y ya les están buscando trabajo de lo que sea. De lo que sea, buscan trabajo, ya sea de... Pues, más que nada, le tiran a la maquila porque como... Pues, les da transporte, les da alimentación y, pues, saben que, pues, como es frontera, ganan mejor que en el sur de Sonora, no por el salario. Entonces vienen y nos dicen, no, señora, pues, hoy vengo, pues, porque ando... Desde la mañana me levanté y ando buscando chamba, ¿no? Y me dijeron que aquí podía comer, comentó.
La idea es que, pues, si tienen esa necesidad de comer y se la están viendo difícil, pueden venir. Tenemos una cuota de 10 pesos, pues, no es comparada a nada a cuando, pues, uno, tú sabes que va a comer a algún lugar. Ni tampoco se compara a un taquito, porque los taquitos ya valen más de 10 pesos. Es una comida completa, invitó.