CMCOP alista una docena de obras para escuelas y comunidades de Nogales

El Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) se encuentra a la espera de la liberación de recursos para ejecutar alrededor de una docena de obras en beneficio de instituciones educativas, asociaciones civiles y comités vecinales de Nogales, Sonora.
El director del CMCOP, Salvador Saucedo Tamayo, informó que el proceso se encuentra en su etapa final y que ya se les notificó que en breve se autorizarán los recursos correspondientes a una nueva etapa de proyectos.
Estamos a la espera de esa buena noticia, pero ya nos indicaron que se liberarán recursos para una docena de obras en Nogales, tanto para asociaciones religiosas como para escuelas desde nivel preescolar hasta preparatoria, que realizaron su solicitud y cumplieron con la aportación del 15% del valor de la obra, explicó.
Tenemos preparatorias, jardines de niños y primarias con rehabilitación de sanitarios, cambio de muebles, vitropiso, así como instalaciones hidráulicas y eléctricas, para dignificar estos espacios. También hay solicitudes de comités vecinales para pavimentación de calles y de escuelas que requieren tejabanes, añadió.