Detienen en La Mesa a hombre con orden de aprehensión por lesiones

Elementos de la Policía Municipal de Nogales capturaron a Víctor Alonso “N”, de 35 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 04:59 PM.