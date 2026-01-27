Detienen en La Mesa a hombre con orden de aprehensión por lesiones

Por el delito de lesiones un hombre fue localizado y detenido por elementos de la policía municipal en la colonia La Mesa.
Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, Sonora lograron la cumplimentación de una orden de aprehensión vigente en contra de una persona del sexo masculino, durante un recorrido de vigilancia preventiva.
Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando oficiales realizaban labores de patrullaje sobre la calle Pila Azul, a espaldas de una tienda de conveniencia Oxxo, en la zona de Las Pilas, donde observaron a un individuo que, al notar la presencia de la unidad policial, intentó ocultarse entre los vehículos estacionados.
Al descender de la unidad y solicitarle su identificación, el sujeto mostró una credencial para votar (INE) a nombre de Víctor Alonso "N" de 35 años, cuyos datos fueron verificados en la base de datos de Plataforma México, arrojando una orden de aprehensión pendiente, emitida el 20 de abril de 2024, por el delito de lesiones intencionales.
Ante ello, la persona fue asegurada y trasladada ante el médico calificador para su valoración correspondiente, y posteriormente fue puesta a disposición de los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se encargaron de darle seguimiento legal a la orden judicial.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente en coordinación con las autoridades investigadoras para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en el municipio de Nogales.