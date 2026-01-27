Detienen en Nogales a mujer acusada de feminicidio en grado de tentativa

Una mujer que lesionó con un arma blanca a otra fémina con intención de quitarle la vida el pasado mes de noviembre en la colonia Lomas de Anza fe detenida por la AMIC Nogales, siendo imputada por el delito de feminicidio.
De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se dio a conocer que formuló imputación por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Alejandra Guadalupe "N" por agredir de manera directa e intencional a la víctima, hecho registrado en Nogales, Sonora.
En audiencia inicial, tras la orden de aprehensión ejecutada, el Agente del Ministerio Público formuló imputación por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle San José, colonia Lomas de Anza.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos, Alejandra Guadalupe se introdujo sin consentimiento al domicilio referido, empleando violencia en las cosas y portando un objeto punzocortante, con el cual agredió de manera directa e intencional a la víctima, causándole diversas lesiones que ponen en peligro la vida y que tardan más de quince días en sanar.
La conducta fue realizada con la intención de privar de la vida a la mujer, sin que ello se consumara debido a la intervención de una tercera persona.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la protección de las víctimas y el combate frontal a la violencia de género, actuando con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.