Detienen en Nogales a mujer acusada de feminicidio en grado de tentativa

La AMIC capturó a Alejandra Guadalupe “N”, señalada por atacar con un arma blanca a otra mujer en la colonia Lomas de Anza en noviembre pasado; la Fiscalía la imputó por feminicidio en grado de tentativa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 04:46 PM.