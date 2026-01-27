DIF Nogales entrega apoyos alimentarios a familias del ejido La Arizona

Como parte de las acciones permanentes de atención social, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través del Sistema DIF Municipal, realizó la entrega de apoyos alimentarios a familias en situación de vulnerabilidad en el ejido La Arizona, con el objetivo de fortalecer el bienestar de comunidades con menor acceso a servicios y programas asistenciales.
La directora de DIF Nogales, Paulina Delgado Ríos, informó que durante esta jornada se entregaron 40 despensas y 40 apoyos alimentarios complementarios, como parte de la estrategia municipal para acercar ayuda directa a las familias que más lo necesitan, especialmente en comunidades alejadas de la zona urbana.
En esta actividad también participaron las regidoras Leticia Calderón, Ana Laura Pompa y Lydia Cabrera, quienes se sumaron a las labores de entrega y atención directa a las familias beneficiadas, refrendando el compromiso del Cabildo con las acciones de apoyo social.
Desde el DIF Municipal mantenemos el compromiso de acudir a las comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, independientemente de su ubicación o tamaño. Nuestro objetivo es que ningún sector de Nogales se quede fuera de los programas de apoyo social, señaló la funcionaria.
Seguiremos visitando colonias y comunidades donde sabemos que existen necesidades importantes. La instrucción es mantener una presencia constante y dar seguimiento a los reportes ciudadanos que se reciben a través de los distintos canales de atención, agregó Delgado Ríos.
Finalmente, reiteró que el Gobierno de la Ciudad continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer los programas de apoyo alimentario y de atención integral, como parte de la política social que impulsa la actual administración municipal en beneficio de las familias nogalenses.