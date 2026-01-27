DIF Nogales entrega apoyos alimentarios a familias del ejido La Arizona

Como parte de las acciones de atención social, el Ayuntamiento de Nogales llevó apoyos alimentarios a comunidades rurales, beneficiando a familias en situación de vulnerabilidad con despensas y alimentos complementarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 11:39 AM.