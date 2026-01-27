Entregan cobertores a personas sin techo ante bajas temperaturas

Con el objetivo de proteger del frío a personas en situación de calle y a familias vulnerables, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, realizó una jornada de entrega de cobertores en distintos puntos de Nogales, Sonora.
El personal de la dependencia, dirigida por Julia Ochoa Zavala, acudió a plazas públicas, albergues y colonias de alta vulnerabilidad, donde se entregaron cobijas a personas en situación de calle, a familias que viven en condiciones precarias, así como a ciudadanos que permanecen en el exterior de hospitales públicos en espera de sus pacientes.
Autoridades municipales señalaron que brindar atención a quienes no cuentan con un lugar seguro para resguardarse es una prioridad de la administración municipal, por lo que se han activado programas de apoyo social para proteger a mujeres y hombres en condición vulnerable durante la temporada invernal.
Debido a que durante la presente semana se prevén temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, además de la entrega de cobertores, comida y bebida caliente, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones en el uso de calentadores para prevenir accidentes en los hogares.
Asimismo, la Unidad Municipal de Protección Civil emitió recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias y riesgos por el mal uso de calefactores, entre ellas evitar realizar ejercicio al aire libre, proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, además de mantenerse hidratados y consumir alimentos ricos en vitamina C.
También se recomendó acudir al médico ante cualquier síntoma, evitar la automedicación, no exponerse por periodos prolongados al aire frío y abrigarse adecuadamente con ropa térmica o de abrigo.
Finalmente, se hizo un llamado a no utilizar anafres o braseros dentro de los hogares, mantener una ventana abierta cuando se utilicen calentadores ambientales y dar mantenimiento a los equipos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, con apoyo de personal especializado para evitar riesgos por intoxicación o incendios.