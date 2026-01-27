Entregan cobertores a personas sin techo ante bajas temperaturas

...

El Gobierno de la Ciudad, a través de Protección Civil, realizó recorridos en colonias, plazas públicas y albergues para proteger del frío a personas en situación de calle y familias vulnerables, ante el pronóstico de temperaturas bajo cero

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 10:39 AM.