Instituto de Becas entrega apoyo a 1,117 estudiantes de Nogales en 2025

Con el objetivo de fortalecer la educación superior pública en la frontera, el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora realizó la entrega de apoyos correspondientes al segundo periodo de 2025, en beneficio para 1,117 estudiantes universitarios en Nogales, Sonora.
Víctor Manuel Hernández Rodríguez, titular de la dependencia en Nogales, informó que el operativo de pago se lleva a cabo en las oficinas locales del Instituto, donde se atiende a alumnos de la Universidad de Sonora (Unison), el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
Estamos haciendo la entrega del segundo periodo del 2025 que teníamos pendiente, hoy estamos entregando tarjetas nuevas o cheques a 763 estudiantes, mientras que, al resto, que ya contaban con tarjeta de becarios anteriores, el depósito se les reflejó vía transferencia, explicó el funcionario.
El registro estará disponible en el portal oficial www.becasycredito.gob.mx a partir de este 30 de enero y cerrará el próximo 13 de febrero, al considerar que es importante que estén muy al pendiente, porque después del 13 de febrero ya no se podrá llenar ninguna solicitud.
Para las y los beneficiarios actuales que aún no han recogido su pago, la atención en las oficinas del Instituto continuará el día miércoles para asegurar que todos los apoyos sean entregados.