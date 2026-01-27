Instituto de Becas entrega apoyo a 1,117 estudiantes de Nogales en 2025

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora benefició a 1,117 estudiantes de universidades públicas de Nogales, con apoyos económicos que van de los 5 mil a los 10 mil pesos para cubrir gastos del semestre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/01/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 27/01/2026 03:32 PM.